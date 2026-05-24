Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, son yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle debisinin artmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 40 metreden dökülen buz gibi sular, ilkbahar manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki doğal alan özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

KAR SULARI ERİDİ, GİRLEVİK ŞELALESİ COŞTU Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü şelale, özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.