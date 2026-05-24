Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu
Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, son yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle debisinin artmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 40 metreden dökülen buz gibi sular, ilkbahar manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki doğal alan özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.
Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü şelale, özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Erzincan'da yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar serin havası ve doğal güzelliğiyle öne çıkan bölgeye akın etti.
9 AYRI KAYNAK SUYUNDAN OLUŞUYOR
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Girlevik Şelalesi, Kalecik köyü yakınlarında yer alıyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor.
İlkbahar aylarında artan su debisiyle farklı bir görünüme kavuşan Girlevik Şelalesi, doğa fotoğrafçıları ve kamp tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.