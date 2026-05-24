CANLI YAYIN

Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, son yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle debisinin artmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 40 metreden dökülen buz gibi sular, ilkbahar manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki doğal alan özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, ilkbaharda etkili olan yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle yeniden coştu. Girlevik Şelalesi'nde artan su debisi, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu - 1

KAR SULARI ERİDİ, GİRLEVİK ŞELALESİ COŞTU

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü şelale, özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Erzincan'da yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar serin havası ve doğal güzelliğiyle öne çıkan bölgeye akın etti.

Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu - 2

9 AYRI KAYNAK SUYUNDAN OLUŞUYOR

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Girlevik Şelalesi, Kalecik köyü yakınlarında yer alıyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor.

İlkbahar aylarında artan su debisiyle farklı bir görünüme kavuşan Girlevik Şelalesi, doğa fotoğrafçıları ve kamp tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu - 3

TÜRKİYE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN ZİYARETÇİ GELİYOR

Girlevik Şelalesi'ni çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya'dan gelen turistler de ziyaret ediyor. Bölge, tatil dönemlerinde yurtdışından gelen gurbetçilerin de rotasında bulunuyor.

Doğal yapısı, serin havası ve yüksek debili su görüntüsüyle dikkat çeken şelale, Erzincan'ın önemli turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu - 4

İLKBAHARDA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Girlevik Şelalesi, özellikle ilkbaharda kar sularının etkisiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekiyor.

Kar suları eridi, Girlevik Şelalesi coştu - 5

Girlevik Şelalesi'nde önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın