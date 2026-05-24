Kırıkkale’de suç şebekesine darbe! Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve silah operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile 17 tabanca, 30 şarjör ve 602 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen O.S., S.N.G. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 59 adet sentetik uyuşturucu ve 10,01 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. ve M.Ö. tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince de 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.