Samsun’da tedbir kararını ihlal eden şahıs gözaltında

Samsun’da hakkında eşine ve oğluna yaklaşmama tedbir kararı bulunan K.K.’nin yasağı ihlal ederek ailesini tehdit ettiği öne sürüldü. Şikayet sonrası gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.