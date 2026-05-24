Samsun’da tedbir kararını ihlal eden şahıs gözaltında
Samsun’da hakkında eşine ve oğluna yaklaşmama tedbir kararı bulunan K.K.’nin yasağı ihlal ederek ailesini tehdit ettiği öne sürüldü. Şikayet sonrası gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi.
Eşine ve oğluna yaklaşmama tedbir kararı bulunduğu öğrenilen K.K.'nin tedbir kararını ihlal edip tehdit ettiği iddia edildi. K.K., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.