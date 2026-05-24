Dünya İstanbul'da buluştu: 8. Etnospor Kültür Festivali'nde 1,5 milyonluk rekor katılım
Geleneksel sporların, kadim kültürlerin ve evrensel lezzetlerin buluşma noktası olan 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen görkemli finalle sona erdi. "Dünya Burada" mottosuyla kapılarını açan ve dört gün boyunca adeta bir kültür şölenine dönüşen dev organizasyon, tam 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak tarihi bir rekora imza attı. Atlı okçuluktan geleneksel güreşlere, çocuk oyunlarından dev konserlere kadar her yaş grubuna hitap eden festival, milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi gördü.
1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği festivalde final günü atlı spor gösterileriyle başladı; geleneksel güreş müsabakaları, Aile Çadırı söyleşileri ve çocuk atölyeleriyle devam etti. Festivalin kapanış törenine İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Törende festivale katılan sporculara ve sanatçılara plaket ve madalya takdim edildi. Akşam saatlerinde ise Ay Yola konseriyle festivalin finali yapıldı.
FİNAL GÜNÜNDE GELENEKSEL SPORLAR VE AY YOLA KONSERİ ÖNE ÇIKTI
8. Etnospor Kültür Festivali'nin final günü, festival alanındaki çocuk şenlikleri, etnopark aktiviteleri ve kültür alanlarının açılmasıyla başladı. Gün boyunca Audaryspak, atlı okçuluk, Tenge Ilu, Kökbörü, Kuşbegilik, Tazy Dogs Shows, Atlı Cirit, Ripka, Lapta ve Tskhenburti gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Atlı sporlar alanında geleneksel gösteriler büyük ilgi görürken, final programının akşam bölümünde Ay Yola konseriyle kapanış coşkusu yaşandı.
DÖRT GÜN BOYUNCA DÜNYA KÜLTÜRLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTU
21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde atlı spor gösterileri, okçuluk aktiviteleri, binicilik alanı, güreş sahası, Dayanışma Obası, kültür tanıtım çadırları, Etnospor Müzesi, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, Etnopark aktiviteleri, evrensel tatlar ve dünya kahveleri ziyaretçilere açık oldu. Festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri yakından tanıdığı büyük bir buluşmaya dönüştü.
İlk kez yer alan sporlar ilgi gördü
Bu yıl festivalde Ripka, Lapta, Zorkhana ve Tavreli gibi geleneksel sporlar da ziyaretçilerle buluştu. Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar birçok branşın yer aldığı festivalde farklı ülkelerin spor kültürleri İstanbul'da sergilendi. Türkmen Atları ise festivalin dikkat çeken performansları arasında yer aldı.