Dünya İstanbul'da buluştu: 8. Etnospor Kültür Festivali'nde 1,5 milyonluk rekor katılım

Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola konserleri festivalin akşam programlarında öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı. Japonya'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır'dan Tennure Sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan'dan Jetisu Sazı ve Hassak Ethno Folk, Azerbaycan'dan Natiq Ritim Grubu, İspanya'dan Vigüela ve Kırgızistan'dan Salamat Sadykova gibi çok sayıda sanatçı ve topluluk festival sahnesine renk kattı.

Festivalde kurulan Dayanışma Obası'nda sivil toplum kuruluşları sosyal farkındalık çalışmaları yürüttü. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

GELENEK GELECEK NESİLLERE TAŞINDI

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, 1,5 milyon kişilik katılımla geleneksel sporların ve kültürel mirasın geniş kitlelerle buluştuğu önemli bir organizasyon olarak tamamlandı.

Çocukların oyunlarla, gençlerin sporlarla, ailelerin ise kültür, sanat ve lezzet alanlarıyla dahil olduğu festival; geleneksel değerlerin yalnızca sahnede değil, yaşayan bir deneyim olarak aktarılabileceğini bir kez daha gösterdi. 8. Etnospor Kültür Festivali, Ay Yola konseriyle sona ererken, Atatürk Havalimanı dört gün boyunca dünyanın farklı renklerine ev sahipliği yaptı.