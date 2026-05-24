Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kullandıkları motosikletle tırın altına giren çiftten koca olay yerinde hayatını kaybederken karısı ise ağır yaralandı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Feci kaza, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akay idaresindeki 09 ANH 510 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Motosiklet ardından karşı yönden gelen A.A.'nın kullandığı 42 E 5456 plakalı tırın altına girdi. Kazada Mustafa Akay feci şekilde hayatını kaybederken, aynı motosiklette bulunan karısı İ.A. ise ağır yaralandı.

Yaralanan İ.A., kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.