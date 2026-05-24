8 asırlık Çınçınlı Sultan Hanı'ndan zamana direniş! Selçuklu mirası restore edilmeyi bekliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan Çınçınlı Sultan Hanı, aradan geçen yaklaşık 8 asra rağmen ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi han, tahrip olan bölümlerine rağmen mistik atmosferiyle dikkat çekiyor. Editöryal İçerik

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bulunan Çınçınlı Sultan Hanı, Anadolu Selçuklu döneminden bugüne ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki han, 1239-1240 yılları arasında Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldı.

SELÇUKLU MİRASI SARAYKENT'TE AYAKTA

Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen Çınçınlı Sultan Hanı, horasan harcı ve moloz taş kullanılarak yapıldı. Tarihi yapıda balıksırtı tekniğinin izleri görülüyor.

ADINI TERMAL SULARDAN ALDI

Tarihi kaynaklarda hanın adı "Çimcimli", "Cimcimli", "Sarayköyü" ve "Sarayözü" gibi farklı biçimlerde geçiyor. Yapının adını, yakınlarında bulunan termal su kaynaklarından aldığı belirtiliyor.

Halk arasında "banyo yapmak, yıkanmak" anlamında kullanılan "çimmek" fiilinden türeyen "Çimcimli" ifadesi, zamanla değişerek günümüzde "Çınçınlı Han" adıyla anılır hale geldi.

KALINTILARIYLA MİSTİK ATMOSFERİNİ KORUYOR

Zaman içinde üst örtüsü ve taşıyıcı ayakları büyük ölçüde tahrip olan tarihi han, günümüze yıkık durumda ulaştı. Buna rağmen yapı, kalıntılarıyla bölgenin tarihî dokusunu yansıtmaya devam ediyor.

"TURİZME KAZANDIRILMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Tarihi yapıyı ziyaret eden İbrahim Dağdelen, hanın yeniden turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

Dağdelen, "Arkamda gördüğünüz yapı 1240-1241 yıllarında yapılmış olan Sultan Hanı Hamam. Şu anda dört bir tarafı cennet olan memleketimizin tarih kokan yerlerinden birisi. Şu anda unutulmaya yüz tutmuş vaziyette. Tekrar bu güzel eserin yetkililer tarafından turizme kazandırılması, restore edilmesini ümit ediyorum" dedi.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çınçınlı Sultan Hanı nerede?
Çınçınlı Sultan Hanı, Yozgat'ın Saraykent ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çınçınlı Sultan Hanı ne zaman yapıldı?
Han, 1239-1240 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaptırıldı.

Çınçınlı Sultan Hanı'nı kim yaptırdı?
Tarihi yapı, Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldı.

Çınçınlı Sultan Hanı neden önemlidir?
Selçuklu döneminden günümüze ulaşan yapı, mimari özellikleri ve tarihî kimliğiyle Yozgat'ın önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

