Zaman içinde üst örtüsü ve taşıyıcı ayakları büyük ölçüde tahrip olan tarihi han, günümüze yıkık durumda ulaştı. Buna rağmen yapı, kalıntılarıyla bölgenin tarihî dokusunu yansıtmaya devam ediyor.

"TURİZME KAZANDIRILMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Tarihi yapıyı ziyaret eden İbrahim Dağdelen, hanın yeniden turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

Dağdelen, "Arkamda gördüğünüz yapı 1240-1241 yıllarında yapılmış olan Sultan Hanı Hamam. Şu anda dört bir tarafı cennet olan memleketimizin tarih kokan yerlerinden birisi. Şu anda unutulmaya yüz tutmuş vaziyette. Tekrar bu güzel eserin yetkililer tarafından turizme kazandırılması, restore edilmesini ümit ediyorum" dedi.