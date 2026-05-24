8 asırlık Çınçınlı Sultan Hanı'ndan zamana direniş! Selçuklu mirası restore edilmeyi bekliyor
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan Çınçınlı Sultan Hanı, aradan geçen yaklaşık 8 asra rağmen ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi han, tahrip olan bölümlerine rağmen mistik atmosferiyle dikkat çekiyor. Editöryal İçerik
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bulunan Çınçınlı Sultan Hanı, Anadolu Selçuklu döneminden bugüne ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki han, 1239-1240 yılları arasında Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldı.
SELÇUKLU MİRASI SARAYKENT'TE AYAKTA
Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen Çınçınlı Sultan Hanı, horasan harcı ve moloz taş kullanılarak yapıldı. Tarihi yapıda balıksırtı tekniğinin izleri görülüyor.
ADINI TERMAL SULARDAN ALDI
Tarihi kaynaklarda hanın adı "Çimcimli", "Cimcimli", "Sarayköyü" ve "Sarayözü" gibi farklı biçimlerde geçiyor. Yapının adını, yakınlarında bulunan termal su kaynaklarından aldığı belirtiliyor.
Halk arasında "banyo yapmak, yıkanmak" anlamında kullanılan "çimmek" fiilinden türeyen "Çimcimli" ifadesi, zamanla değişerek günümüzde "Çınçınlı Han" adıyla anılır hale geldi.