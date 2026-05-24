Sahte ilanlarla bayram vurgunu! Kurbanlık alırken bu tuzaklara dikkat
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden siber dolandırıcılara karşı kritik uyarıda bulundu. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen sahte bağış kampanyaları, piyasa değerinin çok altında sunulan kurbanlık ilanları ve sahte ödeme linkleriyle vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığı belirtildi.
Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekelerinin yöntemleri tek tek deşifre edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sahte kurbanlık ilanları ve dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır.
Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir.
Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir.
Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir."