Manisa’da barajlar taştı! Afşar yüzde 100 doldu, Marmara Gölü’ne su salımı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Manisa’da kış ve ilkbahar yağışları barajlara bereket getirdi. Alaşehir’deki Afşar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, yüzde 90 doluluğa çıkan Demirköprü Barajı’ndan kuruyan Marmara Gölü’ne kontrollü su bırakılmaya başlandı.

Manisa'da etkili olan kış ve ilkbahar yağışları, bölgedeki barajların doluluk oranını artırdı. Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşınca dolu savaktan su bırakılmaya başlandı.

AFŞAR BARAJI YÜZDE 100 DOLDU

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Afşar Barajı, yağışların ardından tam kapasiteye ulaştı. Barajda dolu savaktan bırakılan su, bölgede su kaynakları açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

İzmir DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, teknik ekibiyle birlikte Afşar Barajı'nda incelemelerde bulundu. Bilgi, baraj sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ALAŞEHİR OVASI İÇİN SULAMA YATIRIMI

Afşar Barajı'ndan Alaşehir Ovası'na su taşınmasını sağlayacak kapalı sistem sulama projeleri de sahada incelendi. Devam eden kanal çalışmaları, bölge tarımı açısından önemli projeler arasında yer alıyor.

Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında modern sulama sistemleriyle suyun daha verimli kullanılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimde verim artışı bekleniyor.

DEMİRKÖPRÜ BARAJI'NDAN MARMARA GÖLÜ'NE SU SALIMI

Yaklaşık 1 milyar metreküp su depolayan Demirköprü Barajı, yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Barajdan kuruyan Marmara Gölü'ne kontrollü olarak su salımı başlatıldı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Demirköprü Barajı mansabında bulunan Adala Regülatörü ve kanallarda da incelemelerde bulundu. Bölgede alınan tedbirler yerinde denetlendi.

KONTROLLÜ SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Yetkililer, su salımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Manisa'daki baraj doluluk oranları, hem üreticiler hem de bölge su yönetimi açısından yakından takip ediliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Manisa'da hangi baraj yüzde 100 doldu?
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Demirköprü Barajı'nın doluluk oranı kaç oldu?
Demirköprü Barajı yaklaşık 1 milyar metreküp su depolayarak yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Marmara Gölü'ne su nereden bırakılıyor?
Kuruyan Marmara Gölü'ne Demirköprü Barajı'ndan kontrollü su salımı başlatıldı.

