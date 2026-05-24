Manisa’da barajlar taştı! Afşar yüzde 100 doldu, Marmara Gölü’ne su salımı başladı
Manisa’da kış ve ilkbahar yağışları barajlara bereket getirdi. Alaşehir’deki Afşar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, yüzde 90 doluluğa çıkan Demirköprü Barajı’ndan kuruyan Marmara Gölü’ne kontrollü su bırakılmaya başlandı.
AFŞAR BARAJI YÜZDE 100 DOLDU
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Afşar Barajı, yağışların ardından tam kapasiteye ulaştı. Barajda dolu savaktan bırakılan su, bölgede su kaynakları açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.
İzmir DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, teknik ekibiyle birlikte Afşar Barajı'nda incelemelerde bulundu. Bilgi, baraj sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
ALAŞEHİR OVASI İÇİN SULAMA YATIRIMI
Afşar Barajı'ndan Alaşehir Ovası'na su taşınmasını sağlayacak kapalı sistem sulama projeleri de sahada incelendi. Devam eden kanal çalışmaları, bölge tarımı açısından önemli projeler arasında yer alıyor.
Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında modern sulama sistemleriyle suyun daha verimli kullanılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimde verim artışı bekleniyor.