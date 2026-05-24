AFAD duyurdu! Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD tarafından açıklanan son depremler şöyle:
2026-05-24 22:36:49 38.25556 38.60944 12.76 MW 4.0 Pütürge (Malatya)
2026-05-24 21:57:41 35.95417 29.32667 14.91 ML 2.5 Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya)
2026-05-24 21:52:28 39.22 28.20583 8.92 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-24 21:43:12 40.27694 32.37528 7.0 ML 1.1 Kızılcahamam (Ankara)
2026-05-24 21:35:06 39.39056 26.24944 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [12.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-05-24 21:06:37 38.83944 37.4725 7.05 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2026-05-24 21:05:03 39.20722 27.82278 7.0 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa)
2026-05-24 20:58:43 39.21056 28.31778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-24 20:31:57 38.22306 38.54194 7.0 ML 2.2 Battalgazi (Malatya)
2026-05-24 20:06:58 38.13528 37.89 6.15 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-05-24 19:35:32 36.98944 28.82694 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)
2026-05-24 19:32:44 37.77278 36.09 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)