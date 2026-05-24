Facianın adresi Adana! Mutluluk yolunda acı son: Karı-koca can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Adana’nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada bir aile büyük acı yaşadı. Menekşe Mahallesi’nde meydana gelen kazada Muhammed Burak ve Suzan Çiçek çifti olay yerinde hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızları ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi.

ADANA'DA TRAFİK FACİASI: İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Ramazan D. yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı Honda marka otomobil ile Muhammed Burak Çiçek idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, çevrede büyük panik yaşandı.

GENÇ ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 43 SK 893 plakalı araçta bulunan sürücü Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek'in (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. ise yaralı olarak ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazada yalnızca Çiçek ailesi değil, diğer araçta bulunanlar da ağır yaralandı. Kazaya karışan Honda marka otomobilin sürücüsü Ramazan D.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan S.D. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden genç çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

