Sakarya'da korkunç olay! Kayıp kadının cansız bedeni gölette bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vatandaşlar bir kadını gölette hareketsiz halde görmesinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler genç kadının Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Rukiye G. olduğunu tespit etti. 26 yaşındaki kadının naaşı otopsi için morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.