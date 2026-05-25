Sakarya'da korkunç olay! Kayıp kadının cansız bedeni gölette bulundu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
| |
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vatandaşlar bir kadını gölette hareketsiz halde görmesinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler genç kadının Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Rukiye G. olduğunu tespit etti. 26 yaşındaki kadının naaşı otopsi için morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADINA AİT ÇANTA BULUNDU
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi.
Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
AİLESİNİN KAYIP İHBARINDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.