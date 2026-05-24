Facianın eşiğinden dönüldü! Amasya'da 3 metrelik duvar yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'nde şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı, yanındaki 5 katlı Gümüş Apartmanı'na doğru çökerek yıkıldı.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek, duvarın etrafına şerit çekti.

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz, "Dün çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Allah'tan kimsenin canına zarar gelmedi" diye konuştu.