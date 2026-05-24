Facianın eşiğinden dönüldü! Amasya'da 3 metrelik duvar yıkıldı
Amasya'da dışardan gelen sesi duyan vatandaşlar korku dolu dakikalar yaşadı. Deprem olduğunu zanneden vatandaşlar dışarı çıktıklarında 3 metre uzunluğundaki duvarın yıkıldığını gördü. O dehşet anlarında can kaybı olmaması facianın önüne geçti.
Amasya'da bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Şiddetli gürültüyü deprem zanneden vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'nde şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı, yanındaki 5 katlı Gümüş Apartmanı'na doğru çökerek yıkıldı.
3 METRELİK DUVAR BİR ANDA YIKILDI
Giriş kattaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bina sakinleri büyük korku yaşadı. 3 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki duvarın yıkıldığı sırada çevrede kimsenin bulunmamasıyla faciadan kıl payı dönüldü.
"DEPREM OLDU SANDIK"
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek, duvarın etrafına şerit çekti.
Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz, "Dün çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Allah'tan kimsenin canına zarar gelmedi" diye konuştu.