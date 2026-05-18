Şehit polis Emrah Koç'un son görüntüleri: Türkü söylediği anlar yürekleri dağladı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine kavga ihbarına gitti. Burada polis memurları iddiaya göre psikolojik tedavi gören O.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Olayda polis memurları Tütüncüler ile Koç şehit oldu, saldırgan O.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ SIZLATTI

Şehit polislerden Emrah Koç'un saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek, Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem adlı türküyü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.