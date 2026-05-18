Şehit polis Emrah Koç'un son görüntüleri: Türkü söylediği anlar yürekleri dağladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittikleri adreste silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Emrah Koç'un son görüntüleri ortaya çıktı. Saz çalan arkadaşına eşlik eden Koç, "Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem" türküsünü söylediği anlar yürekleri sızlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine kavga ihbarına gitti. Burada polis memurları iddiaya göre psikolojik tedavi gören O.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
Olayda polis memurları Tütüncüler ile Koç şehit oldu, saldırgan O.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ SIZLATTI
Şehit polislerden Emrah Koç'un saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek, Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem adlı türküyü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.
ŞEHİT POLİSLERİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAK
Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, yarın son yolculuklarına uğurlanacak. Şehitler için yarın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da katılacak. Törenin ardından şehit polis Emrah Koç'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderilecek.
Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler için de Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek.