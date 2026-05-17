Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru şehit olurken, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli çıkan çatışmada yaralı halde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımda şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diledi.
SALDIRGANIN YAKALANDIĞI ANI HABER GÖRÜNTÜLEDİ
İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA
Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.
TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ
Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.
YARALI HALDE YAKALANDI
Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ACI HABERİ BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU
Bakan Çiftçi paylaşımında "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.
CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.