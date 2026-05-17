İHBARA GİDEN POLİSLERE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Tekirdağ Çorlu'da bir iş hanında meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, hiç beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İki polis memurumuzun şehit edildiği noktadayız. İş hanında iki polis memurumuz saldırganın ateş açması sonucu ağır yaralandı ve maalesef kaldırıldıkları hastanede şehit oldu" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ELİNDE SİLAH VE BIÇAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şehit polisleri ateş hattında bırakan cani, elindeki silah ve bıçakla çevreye dehşet saçarak kaçmaya başladı. Mercan olayın devamını, "Saldırgan ilk önce iş hanından çıkıyor ve çevredekilerin ifadelerine göre yaklaşık 350-400 metre boyunca elinde silah ve bıçakla vatandaşı tehdit ederek koşmaya başlıyor" sözleriyle aktardı. Görgü tanıkları, saldırganın kaçarken havaya ateş açtığını ve büyük bir panik yarattığını dile getirdi.