CANLI YAYIN

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru şehit olurken, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli çıkan çatışmada yaralı halde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımda şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

ÇORLU'DAN ACI HABER! 2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

SALDIRGANIN YAKALANDIĞI ANI HABER GÖRÜNTÜLEDİ

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI A HABER'DE

İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de - 1

2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de - 2

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

YARALI HALDE YAKALANDI

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ACI HABERİ BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

Bakan Çiftçi paylaşımında "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.

CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de - 3

İHBARA GİDEN POLİSLERE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Tekirdağ Çorlu'da bir iş hanında meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, hiç beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İki polis memurumuzun şehit edildiği noktadayız. İş hanında iki polis memurumuz saldırganın ateş açması sonucu ağır yaralandı ve maalesef kaldırıldıkları hastanede şehit oldu" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ELİNDE SİLAH VE BIÇAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şehit polisleri ateş hattında bırakan cani, elindeki silah ve bıçakla çevreye dehşet saçarak kaçmaya başladı. Mercan olayın devamını, "Saldırgan ilk önce iş hanından çıkıyor ve çevredekilerin ifadelerine göre yaklaşık 350-400 metre boyunca elinde silah ve bıçakla vatandaşı tehdit ederek koşmaya başlıyor" sözleriyle aktardı. Görgü tanıkları, saldırganın kaçarken havaya ateş açtığını ve büyük bir panik yarattığını dile getirdi.

Çorlu'da kavga sonrası silahlı çatışma: Şehit 2 polisimizin kimlikleri belli oldu | 2002 doğumlu saldırganın yakalanma anı ilk kez A Haber'de - 4

POLİS EKİPLERİNDEN KARARLI MÜDAHALE

Kaçış güzergahı üzerinde önlemlerini alan emniyet güçleri, saldırganı bir tuhafiye dükkanının önünde kıstırdı. Polisin "teslim ol" çağrılarına mukavemetle karşılık veren zanlı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Muhabir Mercan, "Polis ekiplerimiz kendi mesai arkadaşlarının şehit olduğu haberini almış olmalarına rağmen soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde müdahale ederek zanlıyı yakaladı. Saldırgan şu an Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altında" bilgisini paylaştı. Yakalanma anında öfkeli kalabalığın zanlıyı linç etmek istediği, ancak polisin buna izin vermediği de görüntülere yansıdı.

RESMİ MAKAMLARDAN DEZENFORMASYON UYARISI

Olayın ardından Tekirdağ Valisi ve emniyet müdürleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Saldırganın 2002 doğumlu ve Bahçelievler nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, yetkililer sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyardı. Mustafa Kadir Mercan, "Valilik ve emniyet, dezenformasyonun önüne geçmek adına sadece resmi makamlardan gelecek açıklamaların takip edilmesini istiyor" diyerek yayını noktaladı.

3 polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı3 polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı 3 POLİSİ ŞEHİT EDEN KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın