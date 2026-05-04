Kayınvalide cinayetinde geride kalan 2 çocuk için karar verildi! Telefonundaki mesajları görünce kurşun yağdırmış
İstanbul Şişli’de 58 yaşındaki bir kadın, 2 torununun annesi olan 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin’i silahla vurarak öldürmüştü. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kaynana Menekşe Karabacak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babaları cezaevine olan, anneleri öldürülen 2 çocuk ise devlet koruması altına alındı.
Olay geçen cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan Karabacak'ın 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe Karabacak ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe Karabacak kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
"NAMUS MESELESİ" DEMİŞ
Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak, "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe Karabacak'ın ilk beyanında, olayın 'namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.