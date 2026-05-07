Kağıthane'de korkunç olay! Kayınvalide kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
İstanbul Kağıthane'de korkunç bir olay meydana geldi. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evine silahla baskın yapan Rüzgar Eser (33), karısını ağır yaralayıp baldızı ve kayınvalidesini darbetmeye başlayınca, mutfaktan bıçak alan kayınvalidesi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin evine geldi.
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.
KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Gül G.'nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.
AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.