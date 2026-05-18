Ankara’da "cennet atları" yetiştiriliyor: Dünyada sadece 200 tane var

Dünyanın en eski ve en özel at ırklarından biri olarak kabul edilen Ahal Teke atları, Ankara'daki bir çiftlikte yeniden hayat buluyor. "Cennet atı" olarak anılan ve metalik parlaklığa sahip tüyleriyle dikkat çeken bu nadir ırk, yalnızca estetik görünümüyle değil, sadakati, dayanıklılığı ve Türk kültüründeki tarihi yeriyle de öne çıkıyor. Çiftlik sahibi Petek Çağlar, A Haber ekranlarında Ahal Teke atlarının bilinmeyen özelliklerini anlattı. DÜNYANIN EN ÖZEL IRKLARINDAN BİRİ: "CENNET ATI" AHAL TEKE ANKARA'DA "CENNET ATLARI" YETİŞTİRİLİYOR Dünyada sayıları oldukça az olan Ahal Teke atları, Ankara'daki özel bir çiftlikte yeniden çoğaltılmaya çalışılıyor. Çiftlik sahibi Petek Çağlar, bu özel serüvenin geçen yıl başladığını belirterek, "Geçen sene ilk iki kısrağımızın ithalatını gerçekleştirmiştik. Bu sene ise çiftliğimizde 5 tane Ahal Teke kısrak, 3 tane tay ve bir tane aygırımız bulunuyor. Geçen ay ilk Ahal Teke tayımız dünyaya geldi. Ayrıca bu yıl heyecanla beklediğimiz iki doğum daha var" ifadelerini kullandı. Yeni doğumlarla birlikte çiftlikteki Ahal Teke sayısının 10'a ulaşması bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr) DÜNYADA SADECE 200 TANE VAR Ahal Teke atlarını diğer ırklardan ayıran en önemli özelliklerden biri ise eşsiz görünümleri. Özellikle "Cremello" adı verilen inci rengindeki Ahal Tekelerin son derece nadir olduğunu söyleyen Çağlar, "Bu renk dünyada en nadir görülen tonlardan biri. Dünyada sadece yaklaşık 200 tane olduğu düşünülüyor. Gözleri buz mavisi oluyor ve tüyleri güneş ışığında metalik şekilde parlıyor" dedi. Atların sahip olduğu doğal parlaklık, onları yalnızca bir yarış ya da spor atı olmaktan çıkarıp adeta masalsı bir görünüme kavuşturuyor.

(Foto: ahaber.com.tr) TÜRK TARİHİNİN YAŞAYAN MİRASI Ahal Teke atlarının yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, tarihsel geçmişiyle de dikkat çektiğini belirten Petek Çağlar, bu özel soyun yüzyıllar boyunca Türkmen boyları tarafından geliştirildiğini söyledi. Çağlar, "Ahal Teke atları dayanıklılık, hız, sadakat ve zeka gibi üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tarih boyunca Türklerle birlikte uzun göçlerde ve savaşlarda hayatın önemli bir parçası oldular. Çetin iklim şartlarına dayanıklı bir ırk" diye konuştu. Sovyet döneminde bu özel soyun sistemli şekilde yok edilmeye çalışıldığını da ifade eden Çağlar, "Türk kültürünün ve direncinin sembollerinden biri oldukları için sayıları ciddi şekilde azaltıldı. Bu nedenle günümüzde oldukça nadirler" ifadelerini kullandı.