Yozgat’ta feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 3 ölü 7 yaralı

Şeref Şahin idaresindeki 66 ADL 198 plakalı öğrenci servisi henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada sürücü, 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin ile 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı. Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saraykent ilçesine bağlı Söğütlü Köyü mevkinde meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan köy okulu servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olay yerine hızla intikal eden A Haber muhabiri Tarık Yılmaz, bölgedeki arazi şartlarına dikkat çekerek, "Bu güzergahta kazaya sebep olacak bir coğrafi yapı da var, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu servis bir anda uçurumdan aşağı gitmeye başladı" sözleriyle durumu aktardı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Saraykent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan servis şoförü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren diğer iki öğrenciyle birlikte toplam can kaybı üçe yükseldi.

Yürekleri dağlayan kazanın ardından ulaşılan detaylar, yaşanan acıyı ikiye katladı. Kazada hayatını kaybeden servis şoförünün, aynı araçta bulunan ve vefat eden öğrencilerden birinin dedesi olduğu öğrenildi.

VALİ ÖZKAN: YEDİ ÖĞRENCİMİZ YARALI

Kazanın haber alınmasının ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Saraykent Belediye Başkanı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Özkan, hem olay yerindeki ailelerle görüştü hem de hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret etti. Vali Mehmet Ali Özkan, "Yedi öğrencinin yaralı, üç kişinin de vefat ettiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

Yaralı öğrencilerin Saraykent ve Sorgun Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındığı, bir öğrencinin bacağında ciddi kırıklar bulunduğu ancak genel durumlarının stabil olduğu bildirildi.