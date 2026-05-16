Muş'ta feci kaza! Takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü 3 yaralı

Kazada sürücü T.N. (20) ağır yaralanırken, araçta bulunan kız kardeşleri N.N. (18), R.N. (14) ve H.N. (15) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan sürücü T.N.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.