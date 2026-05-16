Muş'ta feci kaza! Takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü 3 yaralı
Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin un fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kız kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki sürücü T.N., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, Muş-Bitlis kara yolu Karaağaç Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, T.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan un fabrikasının duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücü T.N. (20) ağır yaralanırken, araçta bulunan kız kardeşleri N.N. (18), R.N. (14) ve H.N. (15) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.