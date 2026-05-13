Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Sosyal medyadan takiple saldırıyı planladı
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de saldırıya uğradı. İddiaya göre sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Torreira’ya yumruklu saldırı gerçekleştirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, saldırganın ortaya çıkan sosyal medya mesajları kan dondurdu.
TORREIRA'YA SÖZLÜ VE YUMRUKLU SALDIRI
Edinilen bilgiye göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıyı gerçekleştiği öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Yıldız futbolcuya saldıran şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
KAFE ÇIKIŞINDA SICAK TEMAS: YUMRUKLU SALDIRI
Olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren gelişmeleri takip eden A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Olay aslında geçtiğimiz günün akşam saatlerinde yaşandı. Bir AVM'de bulunan bir kafeden Lucas Torreira çıkarken Yusuf Yıldırım tarafından saldırıya uğradı." şeklinde konuştu. Yıldız futbolcunun hiç beklemediği bir anda gerçekleşen bu saldırı, çevredeki vatandaşlar arasında da büyük bir panik yarattı.