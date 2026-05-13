Saldırının nedenine dair ulaşılan bilgiler, olayın bir "intikam" planı olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Aslında Lucas Torreira'ya yumruk atarak saldıran Yusuf Yıldırım'ın, Torreira'nın geçtiğimiz aylarda şikayetçi olduğu ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı eski kız arkadaşı İpek Benli'nin erkek arkadaşı olduğu, bu nedenle Lucas Torreira'yı sosyal medya üzerinden takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi." ifadelerini kullandı.

SKANDAL MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Lucas Torreira'ya saldıran saldırganın sosyal medya mesajları ortaya çıktı. Saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu tespit edildi.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"Şu anda bütün Galatasaray yönetimini öldürmek benim en doğal hakkım. Türkiye'de yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar bana bu hakkı veriyor. Benden bir hayat çalındı karşılığında bir veya birkaç can alabilmeliyim. Türkler de onu öldürmemin en doğal hakkım olduğunu biliyor, torreira ailesi de oğullarını öldürme hakkım olduğunu biliyor, torreira'nın kendisi de biliyor. Latin amerika'da da var böyle şeyler. Bir gün onu öldüreceğimi veya öldürteceğimi de biliyorlar. 2 takım daha kaldı şansımı deneyeceğim. Olmazsa ülkeye dönüp bir tetikçi kiralamak için para biriktirmeye başlayacağım."

"Torreira'ya açıkça söylemek gerekirse ben birşey yapmasam da olur. Onu zaten gelecekteki karısı aldatacak. Ama yapacağım."

"Adam 1.6 milyon için adam öldürmüş benim torreira'yı öldürmek istememi aşırı bulanlar var."