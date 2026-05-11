Sedef Güler cinayeti davasında karar! Ceza yağdı

24 YAŞINDA FECİ SON

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Geçtiğimiz duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.