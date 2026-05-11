Adıyaman’da Anneler Günü’nde yürek burkan olay! Yaşlı kadın hastanelik oldu

Adıyaman’da Anneler Günü’nde yaşanan olay tepki çekti. İddiaya göre 80 yaşındaki anne, kızı tarafından itilince yere düşerek yaralandı. Yüzünden yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.