Adıyaman’da Anneler Günü’nde yürek burkan olay! Yaşlı kadın hastanelik oldu
Adıyaman’da Anneler Günü’nde yaşanan olay tepki çekti. İddiaya göre 80 yaşındaki anne, kızı tarafından itilince yere düşerek yaralandı. Yüzünden yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Anneler Günü'nde Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de A.S., isimli 80 yaşındaki anne, iddialara göre kızı R.K'nin şiddetine maruz kaldı.
Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı. Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.