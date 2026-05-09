MİT ve Emniyetten dev operasyon! Kırmızı listedeki isim yakalandı
Türkiye’nin huzur ve güvenliğine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Interpol ve Europol tarafından aranan cinayet şüphelisi Tunahan Çetkin Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı. “Difüzyon mesajı” ile uluslararası düzeyde aranan Çetkin’in suç örgütü bağlantılarının da bulunduğu belirtilirken, operasyon sırasında olası bir büyük tehlikenin önüne geçildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon, devletin istihbarat ve güvenlik kanatlarını bir araya getirdi.
ÜÇ DEV KURUMDAN ORTAK ŞAFAK MÜDAHALESİ
MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünya genelinde kırmızı alarm ile aranan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin'in izini sürmek için düğmeye bastı.
Yapılan titiz saha çalışmaları ve teknik takip neticesinde, zanlının Antalya'nın tatil merkezi Alanya'da saklandığı hücre evi tespit edildi
ALANYA'DA DEV OPERASYON: KAÇAMADAN YAKALANDI
Europol tarafından "en çok arananlar" listesinin en üst sıralarına yerleştirilen Çetkin, Alanya'da düzenlenen şafak baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçma fırsatı dahi bulamayan şüpheli, özel harekat ve narkotik ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.