MİT ve Emniyetten dev operasyon! Kırmızı listedeki isim yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Türkiye’nin huzur ve güvenliğine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Interpol ve Europol tarafından aranan cinayet şüphelisi Tunahan Çetkin Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı. “Difüzyon mesajı” ile uluslararası düzeyde aranan Çetkin’in suç örgütü bağlantılarının da bulunduğu belirtilirken, operasyon sırasında olası bir büyük tehlikenin önüne geçildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon, devletin istihbarat ve güvenlik kanatlarını bir araya getirdi.

ÜÇ DEV KURUMDAN ORTAK ŞAFAK MÜDAHALESİ

MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünya genelinde kırmızı alarm ile aranan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin'in izini sürmek için düğmeye bastı.

Yapılan titiz saha çalışmaları ve teknik takip neticesinde, zanlının Antalya'nın tatil merkezi Alanya'da saklandığı hücre evi tespit edildi

ALANYA'DA DEV OPERASYON: KAÇAMADAN YAKALANDI

Europol tarafından "en çok arananlar" listesinin en üst sıralarına yerleştirilen Çetkin, Alanya'da düzenlenen şafak baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçma fırsatı dahi bulamayan şüpheli, özel harekat ve narkotik ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MESAJLAŞMA UYGULAMASINDAKİ EYLEM PLANI

Yakalanan Tunahan Çetkin'in geçmişi ise suç dosyasının ne kadar kabarık olduğunu kanıtladı. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şahsın, yakalanmasaydı yeni bir kanlı eyleme imza atacağı öğrenildi.

Şüphelinin dijital materyalleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

SUÇLULARA TÜRKİYE'DE GEÇİT YOK

Uluslararası suç şebekeleri ve firari zanlılara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk istihbaratı ve emniyet birimleri, bir kez daha dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Alanya'da saklandığı belirlenen Tunahan Çetkin'in yakalanarak adalete teslim edilmesiyle birlikte, Avrupa'daki önemli bir cinayet soruşturmasında da kritik bir aşamaya geçildi.

