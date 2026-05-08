Kırmızı bültenle aranan 11 ülkeden 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

Operasyon sürecinde Adalet Bakanlığı ile birlikte KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Türkiye'den kaçıp farklı ülkelere saklanan suçlular için yürütülen uluslararası operasyonlarda dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu suçluları ve çeşitli ağır suçlardan aranan şahısların izi sürüldü.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

GÜRCİSTAN İLK SIRADA YER ALDI

İade edilen suçluların ülkelere göre dağılımında Gürcistan ilk sırada yer aldı. Toplam 48 kişinin 31'inin Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında ayrıca:

Almanya'dan 7,

Yunanistan'dan 2,

ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ise birer kişinin iadesi sağlandı.

Yetkililer, uluslararası iş birliği sayesinde firari suçluların tek tek tespit edildiğini ve bulundukları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiğini belirtti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR DA VAR

Türkiye'ye getirilen şahısların önemli bölümünün uluslararası seviyede arandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre iadesi sağlanan 48 kişiden:

27'si kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu,

21'i ise ulusal seviyede arananlar listesinde bulunuyordu.

Özellikle organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticareti bağlantılı isimlerin yakalanmasının güvenlik birimleri açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

"YURT DIŞINA KAÇSALAR DA TEK TEK YAKALANIYORLAR"

Güvenlik kaynakları, son dönemde yurt dışına kaçan suçluların tespit edilmesi için uluslararası koordinasyonun daha da güçlendirildiğine dikkat çekti.

Interpol-Europol ağı üzerinden yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar sayesinde firari şahısların saklandıkları ülkelerin tek tek belirlendiği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle organize suç örgütleri ve uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 27,

Ulusal Seviyede Aradığımız 21 suçlu olmak üzere

Toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (27)

C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile

Ulusal Seviyede Arananlar (21)

B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."