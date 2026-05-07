Suç içerikli paylaşımlara geçit yok: 89 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 05:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Mersin’de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 89 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve suç işlemeye yönlendiren içeriklere karşı dijital denetimlerin süreceği belirtildi.