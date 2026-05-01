Mersin’de 12 yaşındaki Eyüp Can’ın sır ölümü! Tanıktan kan donduran ifade: "Terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin"

Bu ifadeler, olayın basit bir "şakalaşma" olduğu yönündeki savunmaları adeta yerle bir etti.

Duruşmanın en çarpıcı anları, tanık S.K.'nın verdiği ifadelerle yaşandı. Olay günü iş yerinde olduğunu belirten tanık S.K., sanığın küçük Eyüp Can'a karşı son derece saldırgan bir tutum sergilediğini belirterek, "Sanık, birden Eyüp Can'a 'Sen bana terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin' dedi. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ayrıca sert şekilde çocuğun kafasına vurdu " sözleriyle olay öncesindeki dehşeti gözler önüne serdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yüksekten düşerek ölen Eyüp Can Güner'i (12) kovaladığı öne sürülen tutuklu sanık Necmettin Ulaş (DHA)

SANIĞIN "ŞAKAYDI" SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Necmettin Ulaş ise kendisini ilginç bir savunma ile savundu.

Bir çay meselesi yüzünden kovalamacanın başladığını iddia eden sanık Ulaş, "Hadi beni yakala, yakalarsan çayın yerini gösteririm şeklinde konuşmaya başladı. Ben de arkasından gittim. Pasajda tur attığım esnada patırtı veya tıkırtı olarak tanımlayabileceğim bir ses duydum. Eyüp Can'ı kovalarken neticenin bu şekilde olabileceğini asla öngöremezdim, sizin huzurunuzda Eyüp Can'ın ailesinden ve yakınlarından özür dilerim" ifadelerini kullandı. Saf bir insan olduğunu ileri süren sanık, kasti bir eyleminin olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde yüksekten düşerek ölen Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Can (DHA)

ANNE CAN: "OĞLUM DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ"

Adliye önünde bir araya gelen aile yakınları ve avukatlar ise adaletin yerini bulması için feryat etti. Gözü yaşlı anne Can, oğlunun düşmeden önce darp edildiğine dair ciddi bulgular olduğunu belirterek, "Ben olayda oğlumun kafasında beyaz tozlar bulunduğunu, darp sonucu öldürüldüğünü söyledim. Olayla ilgili detaylı araştırmaların yapılmasını istiyorum" sözleriyle yetkililere seslendi.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay da sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu vurgulayarak, "Sanık sürekli 'Ay ışığı vardı, görmedim, zifiri karanlıktı' gibi çelişkili ifadelerde bulundu. Bu olay kesinlikle ihmali değil bir kasten adam öldürme" şeklinde konuştu.

GECE YARISI 03.00'TE KARANLIK PASAJDA KEŞİF

Mahkeme heyeti, olayın üzerindeki sır perdesini aralamak için alışılagelmişin dışında bir yönteme başvurdu. Gündüz saatlerinde pasaja giderek incelemelerde bulunan heyet, sanığın "zifiri karanlıktı" iddiasını yerinde incelemek üzere gece saat 03.00 sıralarında tekrar olay yerine gitti.

Pasajın ışık açısı, görüş mesafesi ve düşme noktasındaki teknik detaylar tek tek kayıt altına alındı. İkinci keşfin sonuçlarının davanın seyrini değiştirmesi beklenirken, mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.