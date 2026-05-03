Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay’da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Arsuz-İskenderun yolunda alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik aksarken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, Arsuz-İskenderun yolu Arpaderesi Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki Fiat marka hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle trafik durma noktasına gelirken araç, çevredeki vatandaşların bakışları arasında küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

