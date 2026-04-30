“Türkiye ile birlikte olanlar kazanacak” mesajı: MSB’den bölgesel barış için kritik uyarı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulunuldu. Türkiye ile birlikte olan ülkelerin kazanacağının vurgulandığı açıklamada Türkiye'ye karşı bölgede hiçbir ittifakın şansının olmadığı kaydedildi. Ayrıca İsrail'e Sumud konusunda uyarı yapılırken "Gereken tüm tedbirleri alırız" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. MSB'DEN HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla görev ve faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Hafta boyunca 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu, Münbiç'te imha edilen 8 kilometre tünel ile 785 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı. Aktürk, hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiğini belirterek, "Son bir haftada 198 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 430 olmuş, engellenen 1449 şahıs ile bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 25 bin 618'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

UYUŞTURUCU VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ Hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, Van ve Hatay hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 388 kilo uyuşturucu madde ile 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Aktürk, TSK'nın yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel barışa güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü söyledi. EĞİTİM VE TATBİKATLAR Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi. Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 20 Nisan-21 Mayıs arasında gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nın, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsur katılmaktadır. 27 Nisan-2 Mayıs arasında Azerbaycan'da TurAz Kartalı Hava Savunma Tatbikatı icra edilmekte, 13-30 Nisan arasında Libya ve Fildişi Sahili'nde düzenlenen Flintlock ile 27 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz'de icra edilen Spanish Minex Mayın Harekatı tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Spanish Minex Tatbikatı'na iştirak eden NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli TCG Amasra mayın avlama gemimiz, 1-3 Mayıs tarihleri arasında İspanya'ya liman ziyareti yapacaktır. 5-13 Mayıs tarihleri arasında, Norveç'te Steadfast Deterrence ile Fransa'da gerçekleştirilecek Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Bilgisayarlı Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır."