14 yaşındaki kız öğrencilere akılalmaz taciz! Sapkın bakkal kamera kayıtlarına takıldı

Denizli'de okul çıkışında alışverişe giden 14 yaşındaki kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen bakkal işletmecisi, güvenlik kameralarıyla tespit edildi. İlk etapta serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı sonrası çocuklara cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen taciz olayında bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmenine anlattıkları mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre okul çıkış saatinde alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, bakkal işletmecisi G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu kısımda sıkıştırılarak tacize uğradı. Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçarak uzaklaşan mağdur çocuk, yaşadıklarını okulundaki rehber öğretmenine anlattı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı okulda eğitim gören 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha G.T.'nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omzuna kol atmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öğrencilerin ve ailelerinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları mağdur çocukların beyanlarını doğruladı. Görüntülerde mağdur kız çocuğunun bakkalın depo kısmına girdiği, bu sırada G.T.'nin de depoda bulunduğu, depodan çıkan çocuğun yüzünü eliyle silerek uzaklaşmaya çalıştığı ve kısa süre sonra bakkaldan ayrıldığı görüldü. Hemen ardından ise G.T.'nin depodan çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinde de şüphelinin genel olarak kız çocuklarına karşı rahatsız edici bakışlarda bulunduğu, ilgili davrandığı ve dokunmaya çalıştığı yönünde beyanlar yer aldı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli G.T. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli ilk etapta serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı karara itiraz etti.

Savcılığın itirazı ve mevcut delil durumu üzerine tekrar gözaltına alınan G.T. adliye sevki sırasında kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, elleriyle yüzünü kapatması dikkat çekti. G.T. çıkarıldığı mahkemece "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şüphelinin geçmiş yıllarda da taciz suçundan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.