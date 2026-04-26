Üniversite öğrencilerinin kâbusu oldu! Tacizciden çıldırtan bahane

İstanbul Sarıyer’de sokaktan geçen iki üniversite öğrencisi kadın, motosikletli bir şahsın tacizine uğradı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Berkan B.'nin ifadesi isyan ettirdi.

İstanbul Sarıyer'de sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 kadın motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Etiler'de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.'nin (22) "Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: DHA İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstinye'de üniversite öğrencisi olan C.Y.K.'nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikayette bulundu. İkinci olayda ise 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi'nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Evine yürüyerek giden ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen B.P.'nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.