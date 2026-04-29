Maltepe'de maganda dehşeti kamerada! Yanındaki kadına kâbusu yaşattı

İstanbul Maltepe’de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumruklayarak darp etti. Kadına yardım etmek isteyenlere de saldıran kişi çevredekilerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan yumruk attığı kadını darp etti. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir moto kurye duruma müdahale etmeye çalıştı ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Darp ettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı. Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldıurgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı. Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.