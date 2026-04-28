İntihar sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı: Kavga sırasında balkondan düştüler

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 3 gün önce intihar ettiği değerlendirilen 63 yaşındaki Musa Çağlar'ın ölümünde sır perdesi aralandı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde olayın intihar değil, kavga sırasında balkondan düşme sonucu meydana geldiği belirlendi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme sonucu G.Ö.'nün altında kalan Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.