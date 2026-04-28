İntihar sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı: Kavga sırasında balkondan düştüler
Kırıkkale’de 63 yaşındaki Musa Çağlar'ın ölümü önce intihar olarak değerlendirildi. Ancak JASAT ekiplerinin detaylı çalışması, olayın kavga sırasında balkondan düşme sonucu meydana geldiğini ortaya çıkardı.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 3 gün önce intihar ettiği değerlendirilen 63 yaşındaki Musa Çağlar'ın ölümünde sır perdesi aralandı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde olayın intihar değil, kavga sırasında balkondan düşme sonucu meydana geldiği belirlendi.
OLAY NASIL YAŞANDI?
Olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme sonucu G.Ö.'nün altında kalan Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.
JASAT GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çağlar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
JASAT ekiplerince yürütülen detaylı incelemede olayın intihar olmadığı netleşti. Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
1 KİŞİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Musa Çağlar'ın cenazesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.