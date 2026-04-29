100 bin sosyal konut kurası tartışmalarına DMM’den açıklama: Tüm süreç şeffaf yürütüldü

DDM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görüldüğü ifade edildi. Açıklamada kura çekiminde sürecin şeffaf, bilgisayar ortamında ve rastgele seçildiğinin altı çizilerek söz konusu iddiaların gerçekliği yansıtmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), yapılan açıklamada; "Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır. Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir." denildi.

VATANDAŞLARA "DEZENFORMASYON" UYARISI

DDM, vatandaşlara kritik uyarılarda bulunarak söz konusu spekülatif bilgilere itibar edilmemesi ve resmi makamlardan gelen açıklamaların dikkate alınması konusunda uyardı.

"Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.