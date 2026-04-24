İstanbul TOKİ örnek daireler: 1+1 ve 2+1 evler nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında tanıtılan örnek daireler, sade mimarisi ve erişilebilir ödeme modeliyle öne çıktı. 25-27 Nisan'daki kura öncesi 1,2 milyonu aşan başvuru dikkat çekerken, 100 bin konutun sahibi üç gün sürecek çekilişle belli olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konutlara ilişkin örnek daireler tanıtıldı. Başakşehir Kayaşehir'de kurulan örnek alan hem projeye dair detayları hem de yeni konutların yaşam standartlarını gözler önüne serdi.

TOKİ İSTANBUL PROJESİNDE 1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?
İSTANBUL'DA BÜYÜK KURA ÖNCESİ HEYECAN

Türkiye genelinde sosyal konut projelerine ilişkin kura süreçleri tamamlanma aşamasına gelirken dikkatler İstanbul'da yapılacak son çekilişe yöneldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 100 bin konutun yeni sahipleri belirlenecek.

Çekiliş öncesinde ise 2 milyon 812 bin 600 kişinin dahil olacağı dev organizasyonun hazırlıkları sürerken, projeye dair örnek daireler de ilk kez paylaşıldı.

ÖRNEK DAİRELERDE SADE VE İŞLEVSEL YAŞAM ÖNE ÇIKTI

Başakşehir'de oluşturulan örnek alanda 1 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 daire sergilendi. Dairelerin planlamasında geniş alan hissi ön planda tutuldu. Açık mutfak ve salon birleşimi, yaşam alanını daha ferah hale getirirken doğal ışığın etkin kullanımı dikkat çekti.

Girişte konumlandırılan geniş dolap sistemleri, depolama ihtiyacını karşılıyor. Aynalı yüzeyler ise mekana derinlik katıyor. Oturma alanında tercih edilen nötr renkler ve minimal tasarım, sade ama konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

BAŞVURULARDA REKOR İLGİ: İSTANBUL İLK SIRADA

Projeye Türkiye genelinde 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı. İstanbul, 1 milyon 235 bin 169 başvuruyla açık ara öne çıktı.

TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLENİYOR

Proje sadece İstanbul ile sınırlı değil. 81 ili kapsayan dev hamle ile toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Daha önce hayata geçirilen projelerle:

  • 1 milyon 750 binden fazla konut üretildi
  • Yaklaşık 7 milyon kişi güvenli konutlara kavuştu

Yeni projeyle birlikte en az 2 milyon kişinin daha modern ve dayanıklı evlerde yaşaması hedefleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDE?

İstanbul'da büyük merakla beklenen kura çekimi:

  • Tarih: 25-26-27 Nisan 2026
  • Saat: 14.00
  • Yer: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi

Üç gün sürecek kura çekiminde etap etap çekiliş yapılacak ve toplam 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek.

KİMLER ÖNCELİKLİ?

Projede sosyal dengeyi sağlamak için özel kontenjanlar ayrıldı:

  • Gençler: %20
  • Emekliler: %20
  • Engelliler: %5
  • Şehit yakınları ve gaziler: %5
  • Diğer başvuru sahipleri: %50

Ayrıca başvuruların önemli bir bölümü aile, emekli ve dar gelirli vatandaşlardan oluşuyor.

TOKİ İSTANBUL FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'daki konutlar için belirlenen satış koşulları şöyle:

Konut Tipi Fiyat Peşinat Aylık Taksit
1+1 (55 m²) 1.950.000 TL 195.000 TL 7.313 TL
2+1 (65 m²) 2.450.000 TL 245.000 TL 9.188 TL
2+1 (80 m²) 2.950.000 TL 295.000 TL 11.063 TL

Projede %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor. Taksitler sözleşme sonrası başlıyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuru sonuçları dijital sistem üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kimlik bilgileriyle sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki sosyal konut projesine ilişkin teslim sürecine dair tarih verdi. Kurum'un açıklaması şöyle:

"İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız."

Murat Kurum'un açıklamasına göre TOKİ İstanbul konutlarının 2027 yılının sonları ile 2028 yılının ilk aylarında etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜME "YARISI BİZDEN" DESTEĞİ

İstanbul'da yapı stokunu güçlendirmek ve riskli binaları dönüştürmek amacıyla yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında önemli bir ilerleme sağlandı. Uygulamayla şu ana kadar 316 bin bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Bu bölümlerin 85 bini tamamlanırken 233 bin bağımsız bölümde proje ve inşa çalışmaları devam ediyor.

DESTEK TUTARLARI NE KADAR?

Kampanya çerçevesinde konutunu yenilemek isteyen vatandaşlara sağlanan destek kalemleri şöyle:

Konutlar için:

  • 875 bin TL hibe
  • 875 bin TL kredi
  • 125 bin TL tahliye desteği
  • Toplam: 1 milyon 875 bin TL

İş yeri/dükkan için:

  • 437 bin 500 TL hibe
  • 437 bin 500 TL kredi
  • 125 bin TL taşınma desteği
  • Toplam: 1 milyon TL

"Yarısı Bizden" destek paketiyle İstanbul'da dönüşümün hızlandırılması ve vatandaşların daha güvenli yapılara kavuşması hedefleniyor.

