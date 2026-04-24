İstanbul TOKİ örnek daireler: 1+1 ve 2+1 evler nasıl olacak?
İstanbul'da TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında tanıtılan örnek daireler, sade mimarisi ve erişilebilir ödeme modeliyle öne çıktı. 25-27 Nisan'daki kura öncesi 1,2 milyonu aşan başvuru dikkat çekerken, 100 bin konutun sahibi üç gün sürecek çekilişle belli olacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konutlara ilişkin örnek daireler tanıtıldı. Başakşehir Kayaşehir'de kurulan örnek alan hem projeye dair detayları hem de yeni konutların yaşam standartlarını gözler önüne serdi.
İSTANBUL'DA BÜYÜK KURA ÖNCESİ HEYECAN
Türkiye genelinde sosyal konut projelerine ilişkin kura süreçleri tamamlanma aşamasına gelirken dikkatler İstanbul'da yapılacak son çekilişe yöneldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 100 bin konutun yeni sahipleri belirlenecek.
(TOKİ İstanbul daire örneği)
Çekiliş öncesinde ise 2 milyon 812 bin 600 kişinin dahil olacağı dev organizasyonun hazırlıkları sürerken, projeye dair örnek daireler de ilk kez paylaşıldı.
ÖRNEK DAİRELERDE SADE VE İŞLEVSEL YAŞAM ÖNE ÇIKTI
Başakşehir'de oluşturulan örnek alanda 1 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 daire sergilendi. Dairelerin planlamasında geniş alan hissi ön planda tutuldu. Açık mutfak ve salon birleşimi, yaşam alanını daha ferah hale getirirken doğal ışığın etkin kullanımı dikkat çekti.
Girişte konumlandırılan geniş dolap sistemleri, depolama ihtiyacını karşılıyor. Aynalı yüzeyler ise mekana derinlik katıyor. Oturma alanında tercih edilen nötr renkler ve minimal tasarım, sade ama konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
