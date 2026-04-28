Aşiretten düğünler için altın kararı! İşte 21 yeni kural
Aşiret düğünlerde altın miktarından organizasyon giderlerine kadar 21 kalemde kısıtlamaya giderek masrafları azaltma kararı aldı. Alınan bu kararlarla gençlerin daha kolay ve ekonomik şekilde evlenmesinin önü açıldı.
Şırnak'ın en büyük aşiretlerden biri olan Goyan aşiretince düğünler için yeni kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere, çekimden orkestraya kadar 21 farklı konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin rahat bir şekilde evlenmelerinin yolunu açtı.
Şırnak'ta Mendıkan bölgesindeki Goyan aşireti mensubu belediye başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve gençler bir araya gelerek düğünler için yeni kararlar aldı. Her geçen gün düğün masrafları katlanarak yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar verdiği için yeni kısıtlamalara giden aşiret mensubu üyeler, gençlerin evlenmeleri için birçok kısıtlama getirerek gençlerin mağdur olmayacağı bir taslak çıkardı. Alınan 21 maddelik karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak.
İŞTE ALINAN KARARLAR
Geline takılması için en fazla 70 gram altın, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak. Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak.
Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek. Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira verilecek. Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün 1 gün olacak.