Yalova'da, 'aşiretiz' diyerek komşuları olan Baca ailesine dehşeti yaşatan caniler, baba ve küçük kızına odunla saldırdı. 'Çok gürültü yapıyorsunuz' bahanesiyle başlayan olayın ardında, aileyi evlerini satıp gitmeye zorlama olduğu iddia edildi. Saldırıda başından ağır yaralanan küçük kız hastanede tedavi altına alınırken, mağdur baba Muhammet Baca, A Haber muhabiri Yusuf Gül'e yaptığı özel açıklamalarla vahşetin perde arkasını anlattı.

Yalova Devlet Hastanesi önünde A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konuşan acılı baba Muhammet Baca, olayın Ramazan ayında, iftara sadece dakikalar kala yaşandığını belirtti.

İFTARA DAKİKALAR KALA DEHŞET BAŞLADI

Yaşanan vahşetin fitilinin daha eve gelmeden ateşlendiğini anlatan Baca, "Cuma günü oldu olay. İftara 15-20 dakika kala işte gerçekleşti. İşte kızımla berabersindim ben, fırına uğradım, eve geldik. Bu olay aslında şöyle başladı, hani sokakta biz bu Servet isimli şahısla orada karşılaştık. Camını indirdi, 'önüne bak ulan' der gibi bir... Araç kameramı da jandarmaya teslim ettim zaten" sözleriyle olayın başlangıcını aktardı. Eve girdikten sonra dahi tacizin devam ettiğini ve durumu anında yetkililere bildirdiğini ifade eden Baca, "Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Bey'e video gönderdim. Efendim dedim, bakın iftara bile başlamadık daha, bu beyefendi hala bizimle uğraşıyor diye videoyu çektim, Oğuzhan Bey'e gönderdim" dedi.

EŞİMİ YERE DÜŞÜRDÜLER, KIZIM KAFASINA ODUN DARBESİ ALDI

Jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından araç kamerasını teslim etmek için dışarı çıktığını belirten Muhammet Baca, o andan itibaren dehşetin başladığını anlattı. Saldırgan ve kardeşlerinin bir anda organize şekilde aşağıda belirdiğini söyleyen Baca, "Daha önce orada Bilge Baca, eşim. Eşimi düşürdüler ilk" şeklinde konuştu. Eşi yere düşünce küçük kızını korumak için kucağına aldığını belirten baba, tam o esnada arkası dönükken saldırıya uğradıklarını söyledi. Yaşadığı şoku dile getiren Baca, "Darp edilirken çocuğum kucağımdaydı. Hanımım düşünce ben kızı kucağıma aldım. Ben, kafam böyle, sırtım aynı bu şekilde dönük" dedi. Tam o esnada saldırganın kardeşinin elindeki sert bir odun parçasıyla vurduğunu belirten Baca, "Omzumda, burada yarısı omzuma, işte yarısı kızın kafasına geldi. Döner dönmez de suratıma ikinci darbe. Yani asker orada, alttaki komşum geliyor Aksaraylı bir yaşlı bir abimiz, o üçüncü darbeye o araya giriyor" ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER AYLARDIR SÜRÜYORDU: EVİNİ BİZE SAT!

Baba Baca, saldırının basit bir gürültü meselesi olmadığını, arkasında organize bir sindirme ve yıldırma politikası olduğunu iddia ederek, "Böyle biz Vanlıyız, aşiret çocuğuyuz. Biz 5-6 kişiyiz sokakta. İşte evini bize 2 buçuk milyona sat, burayı terk et. Bunları da dün duyuyorum" şeklinde tehdit edildiklerini öne sürdü. Saldırgan Şener Ergin'in tutuklandığını belirten Baca, bu tehditlerin yeni olmadığını, 9 aydır bu mücadeleyi verdiğini söyledi. Daha önce de, "Kendine yukarıdan bir villa al, çocukların canavar" gibi sözlerle taciz edildiklerini ve tüm bu şikayetlerini CİMER dahil birçok kuruma bildirdiğini belirtti.

GÖZÜ YAŞLI BABANIN ADALET ÇAĞRISI: YANLARINA KALMASIN

Kızının kafasına darbeyi alınca balık gibi çırpındığını ve o anı unutamadığını gözyaşları içinde anlatan baba, yürek yakan bir feryatta bulundu. Yaşadığı travmayı, "Keşke beni orada öldürseydi de kızım bunu yaşamasaydı. Emin olun, kızım babasının kucağına gelmeye korkuyor şu an. Benim şuramdan ayırmadığım kızım, kucağıma gelmeye korkuyor" sözleriyle dile getirdi. Devlet yetkililerine seslenen Baca, "Yanına kalmasın istiyorum. Bu kızıma, bana da geçsin, yani bana da yapılanı da boş verin. Ben hiç umurumda değil" diyerek adaletin yerini bulmasını istedi. Kızının gözü açılmadan kendisinin tedavi olmayacağını söyleyen fedakar baba, "Bir babanın yanında, bir kız çocuğunun yanında, bir babaya, bir kıza bu şekilde insafsızca vurulmaz yani. Bir insanda bir acıma duygusu olur. Bir de Ramazan ayındayız ya, oruçluyuz değil mi?" ifadeleriyle isyan etti.