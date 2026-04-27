Kadıköy'de zehir tacirlerine dev operasyon! Paravan şebeke deşifre edildi: 75 tutuklama
İstanbul Emniyeti ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de uyuşturucu batağına saplanan şebekeye yönelik nefes kesen bir operasyona imza attı. Gece kulüplerinden kuaförlere, bijuterilerden gıda işletmelerine kadar pek çok mekânı zehir ticareti için paravan olarak kullanan suç örgütü deşifre edildi. Toplam 12 mekâna düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 75 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kadıköy'deki eğlence mekânlarının karanlık yüzü ortaya çıkarıldı.
Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; gece kulüpleri, alkol satış bayileri ve hatta kadın kuaförleri ile bijuterilerde çalışan şahısların uyuşturucu madde ticaretine aracılık ettiği saptandı.
12 AYRI MEKANA ŞAFAK BASKINI
Narkotik ekipleri tarafından 8 gece kulübü ve 4 ayrı ticari işletme olmak üzere toplam 12 stratejik noktaya dev operasyon düzenlendi.
İşletme sahiplerinden sorumlu müdürlere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticaretine iştirak ettiği değerlendirilen toplam 119 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 89'u yakalanarak gözaltına alındı. 11 kişinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumda olan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.