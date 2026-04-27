Kadıköy'de zehir tacirlerine dev operasyon! Paravan şebeke deşifre edildi: 75 tutuklama

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; gece kulüpleri, alkol satış bayileri ve hatta kadın kuaförleri ile bijuterilerde çalışan şahısların uyuşturucu madde ticaretine aracılık ettiği saptandı.

12 AYRI MEKANA ŞAFAK BASKINI

Narkotik ekipleri tarafından 8 gece kulübü ve 4 ayrı ticari işletme olmak üzere toplam 12 stratejik noktaya dev operasyon düzenlendi.

İşletme sahiplerinden sorumlu müdürlere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticaretine iştirak ettiği değerlendirilen toplam 119 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden 89'u yakalanarak gözaltına alındı. 11 kişinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumda olan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.