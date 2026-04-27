Ankara'da binanın önündeki platform yıkıldı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara'da 4 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında güvenlik amacıyla çevresine çekilen bariyerin caddeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Altındağ Ulus'ta, Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında güvenlik amacıyla çevresine çekilen bariyer, caddede yayalar ile park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bariyerin altında kalanlar kısa sürede çıkarılırken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bariyerin altından çıkarılan otomobilde ise hasar oluşmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

