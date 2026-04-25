Ankara'daki silahlı saldırı soruşturmasında gelişme: 7 tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Erdal Polat'ın motosikletten ateş açılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Nisan günü saat 01.00 sıralarında Kamil Ocak Mahallesi Emirdağ Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletli saldırganlar tarafından iş yerine tabancayla ateş açıldı.

İçeride bulunan Erdal Polat hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin terk ettikleri motosiklet ile metruk bina içerisine gömdükleri 2 tabanca ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklama13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklama 13 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 53 TUTUKLAMA
27 milyon liralık tefeciliğe operasyon27 milyon liralık tefeciliğe operasyon 27 MİLYON LİRALIK TEFECİLİĞE OPERASYON
