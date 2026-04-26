CANLI YAYIN

Trabzon’da ring karıştı! Sandalyeler havada uçuştu: O anlar kamerada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Trabzon’da düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus sporcuların karşılaşması sonrası çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Ringe onlarca kişi çıktı, tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Güvenlik güçlükle müdahale ederken mücadele yarıda kesildi. Kavga anı ise saniye saniye kaydedildi

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3'üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden rakiplerine saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

Yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, ringde yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

Öldü sandığı ağabeyi Müge Anlıda bulunduÖldü sandığı ağabeyi Müge Anlıda bulundu ÖLDÜ SANDIĞI AĞABEYİ MÜGE ANLI'DA BULUNDU
Sokak ortasında kavga çıktı: Arkadaşını tüfekle öldürdüSokak ortasında kavga çıktı: Arkadaşını tüfekle öldürdü SOKAK ORTASINDA KAVGA ÇIKTI: ARKADAŞINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Kayseri’de kardeş kavgası kanlı bittiKayseri’de kardeş kavgası kanlı bitti KAYSERİ'DE KARDEŞ KAVGASI KANLI BİTTİ
Yalova’da silahlı kavga! 6 kişi yaralandıYalova’da silahlı kavga! 6 kişi yaralandı YALOVA’DA SİLAHLI KAVGA! 6 KİŞİ YARALANDI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın