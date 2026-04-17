Yalova’da silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

Yalova’nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayda taraflar arasında husumet olduğu iddia edilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grubun karşılaşması silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ay Sokak'ta meydana gelirken, iddiaya göre gruplar Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde karşı karşıya geldi ve çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşerek 6 kişinin yaralanmasına neden oldu; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar oluştu ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.