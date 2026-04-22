1 milyon TL trafik cezası kesildi ama yine durmuyor! "Çalışıyorum, taksitle ödüyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
1 milyon TL trafik cezası kesildi ama yine durmuyor! "Çalışıyorum, taksitle ödüyorum"

Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce birçok kez trafik cezası kesilen modifiyeli araç kullanan sürücü, bu kez de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 45 bin TL ceza kesilen sürücünün, "30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum" sözleri "pes artık" dedirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 250 bin TL değerindeki aracına yaptığı modifiye nedeniyle daha önce 1 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulanan ve ehliyetine el konulan sürücü, yeniden direksiyon başına geçti.

EHLİYETSİZ YAKALANDI 45 BİN TL CEZA KESİLDİ

Trafik ekiplerince yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 45 bin TL, araç sahibi için de 45 bin TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Ceza kesilen O.B. isimli sürücü, bugüne kadar 30'un üzerinde ceza aldığını belirterek, "Modifiyeden 30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum. Daha önce ehliyetime el konulduğu için bu kez de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yedim" diye konuştu.

