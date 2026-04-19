Adana'da otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Adana’nın Kozan ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan–Kadirli karayolu Çukurköprü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkartılan yaralılardan T.C.A. (25) ve M.A. (27) Kozan Devlet Hastanesi'ne, İsmet Evin ile T.P. ise Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmet Evin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.