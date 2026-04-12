Adana'da perşembeden itibaren yaz havası etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselmeye başlayacak. Özellikle perşembe gününden itibaren etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerin 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Kentte hafta başında yer yer bulutlu ve yağış ihtimalli bir gökyüzü öngörülürken, hafta ortasından itibaren ise yağışın etkisini kaybedeceği ve yerini güneşe bırakacağı tahmin ediliyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte kentte yazdan kalma günler yaşanacağı ifade ediliyor.



Uzmanlar, artışın Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağına dikkat çekti. Nisan ayında Adana'da ortalama sıcaklıkların genellikle 20-25 derece bandında seyrettiği, ancak dönemsel olarak daha yüksek değerlerin görülebildiği ifade ediliyor.



Meteoroloji verilerine göre Adana'da önümüzdeki 7 gün için hava durumu şöyle:



"Pazartesi yer yer sağanak yağışlı, hava sıcaklığı gündüz 23 gece 15 derece. Salı sağanak geçişleri, hava sıcaklığı gündüz 24 gece 14 derece. Çarşamba parçalı bulutlu, hava sıcaklığı gündüz 25 gece 15 derece. Perşembe az bulutlu, hava sıcaklığı gündüz 27 gece 16 derece. Cuma güneşli hava sıcaklığı gündüz 28 gece 17 derece. Cumartesi hava açık ve sıcak, gündüz 29 gece 18 derece. Pazar günü ise yaz havası, gündüz 30 gece 19 derece."