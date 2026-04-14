Adana’da bir diş kliniğinde 20 yıldır çalışan sekreterin iş yerini yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şahsın kasadaki paraları çantasına koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, vurgunun boyutu hastalarla yapılan görüşmeler sonrası ortaya çıktı.

Adana'nın merkezinde faaliyet gösteren köklü bir diş kliniğinde 20 yıldır muhasebe ve sekreterlik görevini yürüten R.Ç. (48) hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Skandal, bir hastanın yaptığı ödemenin kayıtlarda görünmemesi üzerine ortaya çıktı. Klinik yönetimi şüphe üzerine güvenlik kameralarını inceleyince çalışanın kasadan aldığı paraları kontrol ettikten sonra çantasına koyduğu tespit edildi.

"DIŞARIDA ÖDEME" YÖNTEMİYLE 25 MİLYONLUK VURGUN

İncelemenin derinleştirilmesiyle birlikte bazı hastaların ödemeleri "nakit" yapmaya yönlendirildiği, bazı tahsilatların ise otoparkta elden alındığı öne sürüldü. İlk belirlemelere göre sistemden kaçırılan tutarın yaklaşık 25 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.

"İHTİYAÇTAN YAPTIM" DEDİ, SONRA İDDİALARI REDDETTİ

Klinik sahibi T.A. ile yapılan ilk görüşmede suçunu kabul ederek "İhtiyacım olduğu için yaptım" dediği öne sürülen şüphelinin, süreç yargıya taşınınca bu ifadesini reddettiği bildirildi. Şüpheli ve eşinin şikayetçi olunmaması için uzlaşma teklif ettiği, ret cevabının ardından ise "Müfettişlerle başınızı ağrıtırız" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kliniğin geçmişe dönük kayıtları ve kamera görüntüleri inceleniyor. Şüphelinin banka hesapları ve mal varlığı değişimleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.