İstanbul'da uyuşturucu çetelerine darbe! 16 zanlı tutuklandı

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 Nisan'da başlatılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalanmasının ardından 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

16 ZANLI TUTUKLANDI

Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.