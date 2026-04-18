Şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Çatılardan parçalar koptu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Osmaniye’de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Çatılardaki güneş enerjileri yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, levhalar savruldu. Olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Osmaniye kent merkezinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların üzerinde bulunan güneş enerjisi yerinden sökülerek zarar gördü.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle çöp kutuları devrilirken, çadırlar ve inşaat alanlarında bulunan levhalar da savruldu. Fırtına sırasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir binanın çatısından kopan güneş enerjisi bahçeye düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, fırtınanın etkisiyle 8 katlı bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisi yerinden sökülerek asılı kaldı.

Tehlikeyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, muhtemel bir düşme riskine karşı bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

