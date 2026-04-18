Şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Çatılardan parçalar koptu

Osmaniye kent merkezinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların üzerinde bulunan güneş enerjisi yerinden sökülerek zarar gördü.

Fotoğraf (İHA)

Şiddetli rüzgarın etkisiyle çöp kutuları devrilirken, çadırlar ve inşaat alanlarında bulunan levhalar da savruldu. Fırtına sırasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir binanın çatısından kopan güneş enerjisi bahçeye düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.