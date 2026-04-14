Susurluk’ta çift taraflı trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen çift taraflı ve sıkışmalı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Sultaniye Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde, Susurluk Devlet Hastanesi önünde meydana gelen çift taraflı sıkışmalı ve yaralanmalı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 34 CUV 229 plakalı araç ile 48 N 6114 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada 34 CUV 229 plakalı aracın sürücüsü C.B. ile yolcu B.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI



48 N 6114 plakalı araçta bulunan sürücü S.D. ile yolcu F.D. araç içerisinde sıkıştı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.