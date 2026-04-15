CANLI YAYIN

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: Kalbini meğer böyle kazanmış!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez bu kadar açık anlattı. Ünlü sanatçı, Ökten’in kalbini küçük ama dikkat çeken bir hareketle kazandığını söyledi. Sayan’ın “Ben o paçayı alırım dedim” sözleri kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan açıklamalarından biri oldu.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Seda Sayan hem sahne projeleri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen ünlü sanatçı, bu kez eşiyle tanışma ve yakınlaşma sürecine dair anlattıklarıyla magazin gündeminde yer aldı.

InstagramInstagram

"BEN O PAÇAYI ALIRIM DEDİM"

Bir etkinlikte konuşan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in kalbini nasıl kazandığını ilk kez detaylı şekilde anlattı. Ünlü sanatçıya göre bu hikaye oldukça sıradan görünen bir anda başladı. O dönem Çağlar Ökten, ENBE Orkestrası'nda solist olarak sahne alıyordu. Daha sonra Sayan'ın sunduğu televizyon programına transfer edildi. Program için sponsor tarafından gönderilen kıyafetler denenirken dikkat çeken bir an yaşandı. Sayan o günü şu sözlerle anlattı:

"Eşim o dönem ENBE Orkestrası'nın solistiydi. Sonra biz onu programımıza aldık. Sponsor kıyafet göndermişti. Kıyafetleri deniyordu. Ben de 'Ben o paçayı alırım' dedim. Eğildim ve paça ölçüsü aldım."

InstagramInstagram

ÇAĞLAR ÖKTEN O ANI SONRADAN ANLATMIŞ

Seda Sayan, o anın eşinin aklında kaldığını ve daha sonra kendisine anlattığını söyledi. Ünlü sanatçı, eşinin o an düşündüklerini şu şekilde aktardığını ifade etti:

"Bir baktım Seda Sayan yerde paça ölçümü alıyor. Kendi kendime 'Sen ne kadar şanslı adamsın, Seda Sayan senin paçanın boyunu alıyor' demiş."

Sayan ise bunun kendisi için oldukça doğal bir davranış olduğunu vurguladı.

Ünlü sanatçı, ilişkilerde bazen küçük detayların kalbe dokunabildiğini söyledi.

"KÜÇÜK BİR ŞEY BİLE KALBE DOKUNABİLİR"

Ünlü sanatçı açıklamasında ilişkiler hakkında dikkat çeken bir yorum da yaptı. Sayan'a göre bazen küçük bir jest bile ilişkilerde güçlü bir etki yaratabiliyor. Ünlü isim, "Erkeğe küçük bir şey yaptığınızda onun kalbini kazanabiliyorsunuz" sözleriyle bu düşüncesini dile getirdi. Bu açıklama kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu.

InstagramInstagram

KONSERDE YAŞANAN DİYALOG GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan çiftin geçtiğimiz günlerde birlikte verdiği bir konser sırasında yaşanan bir diyalog da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Konser sırasında sahneye çıkan bir kadının evleneceğini öğrenen Seda Sayan, seyirciye evlilik tarihini sordu. Bunun üzerine Çağlar Ökten şaşkınlıkla eşine seslendi ve "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" dedi.

Sayan "Evet" cevabını verince Ökten merakla "Ne dedi?" diye sordu. Sayan'ın verdiği yanıt ise izleyicileri güldürdü: "Aa bizim tarih."

"ÇOK EVLENİNCE ÖYLE OLUYOR"

Sahnedeki bu diyalog salonda kahkahalara neden oldu. Çağlar Ökten'in şaşkınlığı üzerine Seda Sayan'ın yaptığı espri de dikkat çekti. Ünlü sanatçı, kendi evliliklerine gönderme yaparak "Çok evlenince öyle oluyor" dedi. Bu sözler izleyiciler arasında neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın