Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: Kalbini meğer böyle kazanmış!
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez bu kadar açık anlattı. Ünlü sanatçı, Ökten’in kalbini küçük ama dikkat çeken bir hareketle kazandığını söyledi. Sayan’ın “Ben o paçayı alırım dedim” sözleri kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan açıklamalarından biri oldu.
Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Seda Sayan hem sahne projeleri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen ünlü sanatçı, bu kez eşiyle tanışma ve yakınlaşma sürecine dair anlattıklarıyla magazin gündeminde yer aldı.
"BEN O PAÇAYI ALIRIM DEDİM"
Bir etkinlikte konuşan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in kalbini nasıl kazandığını ilk kez detaylı şekilde anlattı. Ünlü sanatçıya göre bu hikaye oldukça sıradan görünen bir anda başladı. O dönem Çağlar Ökten, ENBE Orkestrası'nda solist olarak sahne alıyordu. Daha sonra Sayan'ın sunduğu televizyon programına transfer edildi. Program için sponsor tarafından gönderilen kıyafetler denenirken dikkat çeken bir an yaşandı. Sayan o günü şu sözlerle anlattı:
"Eşim o dönem ENBE Orkestrası'nın solistiydi. Sonra biz onu programımıza aldık. Sponsor kıyafet göndermişti. Kıyafetleri deniyordu. Ben de 'Ben o paçayı alırım' dedim. Eğildim ve paça ölçüsü aldım."
ÇAĞLAR ÖKTEN O ANI SONRADAN ANLATMIŞ
Seda Sayan, o anın eşinin aklında kaldığını ve daha sonra kendisine anlattığını söyledi. Ünlü sanatçı, eşinin o an düşündüklerini şu şekilde aktardığını ifade etti:
"Bir baktım Seda Sayan yerde paça ölçümü alıyor. Kendi kendime 'Sen ne kadar şanslı adamsın, Seda Sayan senin paçanın boyunu alıyor' demiş."
Sayan ise bunun kendisi için oldukça doğal bir davranış olduğunu vurguladı.