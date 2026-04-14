Arsa yatırımında rota değişti: En çok değer kazanan 17 Anadolu ili

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pandemi sonrası dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan "izole yaşam" arayışı, yerini stratejik arazi yatırımlarına bıraktı. Yıllardır kıyı şeridine ve büyükşehirlere odaklanan sermaye, artık Anadolu'nun bakir topraklarını keşfediyor. Veriler, piyasanın doygunluğa ulaştığı metropollerin aksine, Doğu ve İç Anadolu'daki bazı illerde değer artışının yüzde 90'a dayandığını gösteriyor.

Pandemi sonrası dönemde değişen yaşam alışkanlıkları, Türkiye'de yatırım tercihlerini de yeniden şekillendirdi. Özellikle 2020'den itibaren arsa ve arazi yatırımları hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların odağına yerleşti. Bir dönem sahil bölgelerinde yoğunlaşan talep, son yıllarda Anadolu illerine kayarken, bazı şehirlerde fiyat artışları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

YATIRIMCI ANADOLU'YA YÖNELDİ

Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, pandemiyle birlikte öne çıkan izole yaşam ihtiyacı, arsa yatırımlarını cazip hale getirdi. Ancak süreç ilerledikçe yatırımcı tercihlerinde yeni bir kırılma yaşandı. Daha erişilebilir fiyatlar sunan Anadolu şehirleri, yatırımcıların radarına girdi.

Özellikle son dönemde popüler tatil bölgelerinde fiyat artış hızının yavaşlaması, bu değişimin en önemli göstergelerinden biri oldu. Buna karşılık Anadolu illerinde yükseliş ivmesi güç kazandı.

FİYATLAR ARTIYOR AMA HIZ KESİLDİ

Son üç yılda arsa piyasasında hızlı bir yükseliş yaşanırken, mevcut tabloda daha dengeli bir seyir dikkat çekiyor. Mart 2023'te Türkiye genelinde ortalama arsa metrekare fiyatı 2 bin 696 TL seviyesindeyken, Mart 2026 itibarıyla 7 bin 92 TL'ye yükseldi.

Buna rağmen artış hızında belirgin bir yavaşlama var. Aylık artış oranı yüzde 7'den yüzde 1'e, yıllık artış oranı ise yüzde 118'den yüzde 23'e geriledi. Bu durum, piyasanın hala büyüdüğünü ancak daha öngörülebilir bir döneme girdiğini ortaya koyuyor.

BÜYÜKŞEHİRLER ZİRVEDE AMA DOYGUNLUK SİNYALİ VAR

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler arsa fiyatlarında hâlâ en yüksek seviyeleri koruyor. İstanbul'da metrekare fiyatı 20 bin TL'yi aşarken; İzmir, Antalya ve Muğla gibi şehirler de yüksek fiyat bandında yer almayı sürdürüyor.

Ancak bu şehirlerde artış hızının düşmesi, piyasanın belirli ölçüde doygunluğa ulaştığı şeklinde yorumlanıyor. Buna karşın Van, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Erzurum gibi Anadolu şehirlerinde yüzde 40-50 bandına ulaşan artış oranları, yatırımcı ilgisinin yön değiştirdiğini gösteriyor.

ARZ DARALIYOR, REKABET ARTIYOR

Uzmanlara göre piyasadaki asıl kritik değişim fiyatlardan çok arz tarafında yaşanıyor. Türkiye genelinde arsa stoklarının son bir ayda yüzde 33 oranında azalması, satılık arsa bulmayı giderek zorlaştırıyor.

Bu tablo, yatırımcı açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Artık kazanç yalnızca fiyat artışıyla değil, doğru lokasyonda doğru arsaya ulaşabilme becerisiyle şekilleniyor.

ZİRVEDE RİZE VAR: İL İL ARTIŞ ORANLARI

Mart ayı verilerine göre Türkiye genelinde arsa fiyatları yıllık bazda yüzde 23 artış gösterdi. Ancak bazı illerde bu oran çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Listenin başında ise dikkat çekici bir oranla Rize yer aldı.

İL İL ARSA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ KARNESİ (MART 2026)

Yatırımcısına en çok kazandıran ve yüzde 30 barajını aşan Anadolu illerindeki son tablo şöyle şekillendi:

İlYıllık Artış Oranı (%)
Rize%90
Ağrı%55
Kırşehir%52
Van%50
Mardin%45
Diyarbakır%43
Batman%39
Erzurum%37
Manisa / Uşak / Bayburt%36
Bitlis%35
Konya%33
Erzincan / Kırıkkale%31
Bilecik / Tokat%30
YENİ DÖNEMİN SORUSU: DOĞRU ARSAYI BULMAK

Uzman değerlendirmelerine göre arsa piyasasında artık temel soru değişmiş durumda. Fiyatların ne kadar artacağından çok, doğru lokasyonda uygun arsaya ulaşabilmek belirleyici olacak.

Piyasadaki daralan arz ve değişen yatırım rotası, önümüzdeki dönemde seçici davranan yatırımcıların öne çıkacağına işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler, grafikler ve illere dair değer artış oranları genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu içerik hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından veya finansal danışmanlardan profesyonel destek almanız önerilir.

