Arsa yatırımında rota değişti: En çok değer kazanan 17 Anadolu ili

Pandemi sonrası dönemde değişen yaşam alışkanlıkları, Türkiye'de yatırım tercihlerini de yeniden şekillendirdi. Özellikle 2020'den itibaren arsa ve arazi yatırımları hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların odağına yerleşti. Bir dönem sahil bölgelerinde yoğunlaşan talep, son yıllarda Anadolu illerine kayarken, bazı şehirlerde fiyat artışları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Özellikle son dönemde popüler tatil bölgelerinde fiyat artış hızının yavaşlaması, bu değişimin en önemli göstergelerinden biri oldu. Buna karşılık Anadolu illerinde yükseliş ivmesi güç kazandı.

Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, pandemiyle birlikte öne çıkan izole yaşam ihtiyacı, arsa yatırımlarını cazip hale getirdi. Ancak süreç ilerledikçe yatırımcı tercihlerinde yeni bir kırılma yaşandı. Daha erişilebilir fiyatlar sunan Anadolu şehirleri, yatırımcıların radarına girdi.

FİYATLAR ARTIYOR AMA HIZ KESİLDİ

Son üç yılda arsa piyasasında hızlı bir yükseliş yaşanırken, mevcut tabloda daha dengeli bir seyir dikkat çekiyor. Mart 2023'te Türkiye genelinde ortalama arsa metrekare fiyatı 2 bin 696 TL seviyesindeyken, Mart 2026 itibarıyla 7 bin 92 TL'ye yükseldi.

Buna rağmen artış hızında belirgin bir yavaşlama var. Aylık artış oranı yüzde 7'den yüzde 1'e, yıllık artış oranı ise yüzde 118'den yüzde 23'e geriledi. Bu durum, piyasanın hala büyüdüğünü ancak daha öngörülebilir bir döneme girdiğini ortaya koyuyor.